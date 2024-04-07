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Галущенко спрогнозував ефект можливих санкції проти "Росатома"

Фото: Герман Галущенко, міністер енергетики України (mev.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародні санкції проти російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом", ввести які вже тривалий час закликає Україна, мали б суттєвий вплив на країну-агресора РФ.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Чиновник висловився про можливість запровадження обмежувальних заходів щодо "Росатому" у контексті чергової загрози безпеці через дії окупантів на захопленій військами РФ українській Запорізькій атомній електростанції.

"Я б дуже не хотів, щоби сталась ядерна аварія, після чого всі почнуть говорити: "Ой, ми ж були занепокоєні щодо цього"" - зазначив міністр.

Галущенко назвав це "найгіршим сценарієм", проте вказав, що є й інший шлях - введення санкцій проти "Росатому".

"Коли вони не зможуть будувати об'єкти по світу, не зможуть продавати ядерне паливо, їхні експерти та фахівці не зможуть їздити по світу на семінари і там розказувати, яка це "велика і могутня" компанія - ось, я впевнений, тоді їм стане боляче", - наголосив глава Міненерго України.

Заклики України щодо санкції проти "Росатому"

Нагадаємо, ще на початку минулого року президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Додамо також, що Міністерство енергетики України давно наполягає, що країни умовного Заходу мають запровадити санкції проти "Росатому" і припинити використовувати ядерні технології країни-агресора.

У середині березня глава Міненерго України Герман Галущенко представив у Конгресі США докази безпосередньої участі російської компанії "Росатом" у збройній агресії РФ проти України, та закликав до введення санкцій.

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Російська ФедераціяРосатомГерман Галущенко