Галущенко у Конгресі США: "Росатом" бере пряму участь в агресії РФ, потрібні санкції

У Конгресі США пройшли слухання, присвячені санкціям проти "Росатому". Міністр енергетики України Герман Галущенко представив конгресменам докази безпосередньої участі російської компанії у збройній агресії РФ проти України і закликав до введення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Галущенко поінформував американських законодавців про цілеспрямовані зусилля "Росатому" щодо маніпулювання своїм домінуючим становищем внаслідок залежності країн від російських атомних технологій.

Конгресменам також було надано інформацію про зловживання компанією своїм впливом, у тому числі з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Галущенко наголосив на безпосередній участі "Росатому" у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії РФ проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

У Конгресі обговорили можливість запровадження санкцій проти "Росатому", а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками і партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

Конгресмени дійшли згоди, що США, союзники та партнери повинні мати "спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання у сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав", повідомили у Міненерго.