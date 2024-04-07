Галущенко спрогнозировал эффект возможных санкций против "Росатома"

Международные санкции против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ввести которые уже длительное время призывает Украина, оказали бы существенное влияние на страну-агрессора РФ.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".
Чиновник высказался о возможности введения ограничительных мер для "Росатома" в контексте очередной угрозы безопасности из-за действий оккупантов на захваченной войсками РФ украинской Запорожской атомной электростанции.
"Я бы очень не хотел, чтобы случилась ядерная авария, после чего все начнут говорить: "Ой, мы же были обеспокоены этим" - отметил министр.
Галущенко назвал это "худшим сценарием", однако указал, что есть и другой путь - введение санкций против "Росатома".
"Если они не смогут строить объекты по миру, не смогут продавать ядерное топливо, их эксперты и специалисты не смогут ездить по миру на семинары и там рассказывать, какая это "крупная и могучая" компания - вот, я уверен, тогда им станет больно", - подчеркнул глава Минэнерго Украины.
Напомним, еще в начале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.
Добавим, что Министерство энергетики Украины давно настаивает, что страны условного Запада должны ввести санкции против "Росатома" и прекратить использовать ядерные технологии страны-агрессора.
В середине марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко представил в Конгрессе США доказательства непосредственного участия российской компании "Росатом" в вооруженной агрессии РФ против Украины, и призвал к введению санкций.
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