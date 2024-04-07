Галущенко спрогнозировал эффект возможных санкций против "Росатома"

Чиновник высказался о возможности введения ограничительных мер для "Росатома" в контексте очередной угрозы безопасности из-за действий оккупантов на захваченной войсками РФ украинской Запорожской атомной электростанции.

"Я бы очень не хотел, чтобы случилась ядерная авария, после чего все начнут говорить: "Ой, мы же были обеспокоены этим" - отметил министр.

Галущенко назвал это "худшим сценарием", однако указал, что есть и другой путь - введение санкций против "Росатома".

"Если они не смогут строить объекты по миру, не смогут продавать ядерное топливо, их эксперты и специалисты не смогут ездить по миру на семинары и там рассказывать, какая это "крупная и могучая" компания - вот, я уверен, тогда им станет больно", - подчеркнул глава Минэнерго Украины.