Санкції проти "Росатому" - питання найближчого часу, - Галущенко

Захід має запровадити санкції проти "Росатому" і припинити використовувати ядерні технології країни-агресора. Санкції - це справа найближчого часу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічей з сенаторами США у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Міністр привітав рішення Комітету у закордонних справах Палати представників США щодо підтримки законопроекту про передачу Україні заморожених активів РФ.

Міністр підкреслив, що це рішення - важливий етап на шляху до справедливості і відповідальності, активи ворога мають працювати для України - відновлення зруйнованого енергетичного сектору та економічного зростання нашої країни.

"Наступний етап та справа найближчого часу - це санкції проти "Росатому" та створення всіх передумов, аби світ припинив використовувати ядерні технології ворога. Абсурд, коли країна-член МАГАТЕ окупувала атомну станцію іншої країни МАГАТЕ, порушивши усі стовпи ядерної та радіаційної безпеки. І водночас продовжує продавати свої технології і отримувати від цього надприбутки, які витрачає потім на фінансування війни", - сказав він.

Санкції проти "Росатому"

Нагадаємо, Україна наполягає на запровадженні санкцій "Росатому", співробітники якого приймають участь в управлінні захопленою Запорізькою АЕС. Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомив, що Україна запропонувала ЄС рішення, як перестати залежати від російського ядерного палива та запровадити санкції, але результату поки що немає.