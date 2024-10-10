Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань

Він зазначив, що підтвердженням цього може бути масований обстріл 26 серпня, коли росіяни використали проти України найсучасніші види зброї. За таких обстрілів з використанням ракет пасивний захист не дає результату, зазначив він.

"Єдине рішення, яке дає 100-відсоткову гарантію (захисту об'єкта – ред.), якщо можна так сказати, – це системи ППО та можливість збивати таке озброєння. Тому посилення ППО – це відповідь на всі питання", - сказав міністр.

При цьому він вважає, що до будівництва захисних споруд третього рівня (від ракет – ред.) для енергооб'єктів потрібно підходити вибірково залежно від термінів будівництва. "Якщо ми бачимо, що є можливість протягом наступного року добудувати такі об'єкти, це варто робити. Якщо бачимо, що об'єкт завершується у 2026, 2027 році, - думаю, на цьому варто зупинитися", - сказав Галущенко.