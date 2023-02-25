Галущенко розповів, чи відновить Україна експорт електроенергії

Якщо буде стабільний профіцит електроенергії, Україна розгляне можливість відновлення експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Це питання на столі зараз. Ми використовували імпорт, це дуже важливий механізм, щоб збільшити електроенергію в нашій державі. Якщо ми побачимо стабільний профіцит електроенергії в системі, безумовно, питання експорту буде розглядатися", - сказав Галущенко. Проте він зазначив, що наразі ключовим є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж.