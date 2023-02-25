Галущенко рассказал, возобновит ли Украина экспорт электроэнергии

Если будет стабильный профицит электроэнергии, то Украина рассмотрит возможность возобновления экспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.
"Этот вопрос на столе сейчас. Мы использовали импорт, это очень важный механизм, чтобы увеличить электроэнергию в нашем государстве. Если мы увидим стабильный профицит электроэнергии в системе, безусловно, вопрос экспорта будет рассматриваться", - сказал Галущенко.
Однако он отметил, что сейчас ключевым является то, чтобы максимально восстановить электроснабжение для регионов, где еще есть повреждение сетей.
Напомним, ранее Галущенко заявил, что свет в Украине больше не будут выключать, если не будет российских ударов по объектам энергетики.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также отмечал, что в настоящее время в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем.
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