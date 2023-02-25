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Галущенко рассказал, возобновит ли Украина экспорт электроэнергии

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Если будет стабильный профицит электроэнергии, то Украина рассмотрит возможность возобновления экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Этот вопрос на столе сейчас. Мы использовали импорт, это очень важный механизм, чтобы увеличить электроэнергию в нашем государстве. Если мы увидим стабильный профицит электроэнергии в системе, безусловно, вопрос экспорта будет рассматриваться", - сказал Галущенко.

Однако он отметил, что сейчас ключевым является то, чтобы максимально восстановить электроснабжение для регионов, где еще есть повреждение сетей.

Напомним, ранее Галущенко заявил, что свет в Украине больше не будут выключать, если не будет российских ударов по объектам энергетики.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также отмечал, что в настоящее время в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем.

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Электроэнергия