Галущенко рассказал, возобновит ли Украина экспорт электроэнергии

Если будет стабильный профицит электроэнергии, то Украина рассмотрит возможность возобновления экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Этот вопрос на столе сейчас. Мы использовали импорт, это очень важный механизм, чтобы увеличить электроэнергию в нашем государстве. Если мы увидим стабильный профицит электроэнергии в системе, безусловно, вопрос экспорта будет рассматриваться", - сказал Галущенко. Однако он отметил, что сейчас ключевым является то, чтобы максимально восстановить электроснабжение для регионов, где еще есть повреждение сетей.