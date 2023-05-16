Галущенко: РФ має відповідати у МКС за злочини проти української енергосистеми

Так, на зустрічі із представником МКС Брендою Голліс сторони обговорили підготовку матеріалів до позову проти РФ.

Як наголосив міністр, військова агресія РФ проти України "є безпрецедентною в масштабі руйнувань цивільних об'єктів енергетики та порушення міжнародного права у світовій історії".

Так, восени та взимку російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали об'єкти генерації, підстанції та розподільчі мережі, використовуючи для своїх атак ракети, дрони та артилерію.

Крім того, країна-агресор також своїми діями в Україні наражає весь світ на ядерну катастрофу, додав Галущенко.

Він нагадав, що одна з масованих ракетних атак призвела до блекауту на атомній електростанції, і "це була реальна загроза повторення сценарію Фукусіми і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства".

"Це не що інше, як ядерний тероризм. Росіяни роблять це свідомо, вони порушують усі існуючі правила ведення війни, вчиняють злочини проти людяності і людства. РФ повинна за це відповісти та понести справедливе покарання. Загроза для всього світу залишатиметься, поки ЗАЕС не повернеться під управління українського оператора", - зазначає Галущенко.