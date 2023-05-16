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Галущенко: РФ має відповідати у МКС за злочини проти української енергосистеми

Фото: Герман Галущенко, міністер енергетики України (mev.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

РФ за свої атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України має відповідати у Міжнародному кримінальному суді та понести відповідальність за скоєні злочини, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі зі старшим юрисконсультом Офісу прокурора МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міненергетики України.

Так, на зустрічі із представником МКС Брендою Голліс сторони обговорили підготовку матеріалів до позову проти РФ.

Як наголосив міністр, військова агресія РФ проти України "є безпрецедентною в масштабі руйнувань цивільних об'єктів енергетики та порушення міжнародного права у світовій історії".

Так, восени та взимку російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали об'єкти генерації, підстанції та розподільчі мережі, використовуючи для своїх атак ракети, дрони та артилерію.

Крім того, країна-агресор також своїми діями в Україні наражає весь світ на ядерну катастрофу, додав Галущенко.

Він нагадав, що одна з масованих ракетних атак призвела до блекауту на атомній електростанції, і "це була реальна загроза повторення сценарію Фукусіми і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства".

"Це не що інше, як ядерний тероризм. Росіяни роблять це свідомо, вони порушують усі існуючі правила ведення війни, вчиняють злочини проти людяності і людства. РФ повинна за це відповісти та понести справедливе покарання. Загроза для всього світу залишатиметься, поки ЗАЕС не повернеться під управління українського оператора", - зазначає Галущенко.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що створення Спецтрибуналу над РФ підтримали 37 країн.

Також раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал для злочинів Росії, який допоможе уникнути "гібридного миру", як це було у 2014 році.

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Герман ГалущенкоМеждународный уголовный суд