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Галущенко: РФ должна отвечать в МКС за преступления против украинской энергосистемы

Фото: Герман Галущенко, министер энергетики Украины (mev.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

РФ за свои атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины должна отвечать в Международном уголовном суде и понести ответственность за совершенные преступления, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе встречи со старшим юрисконсультом Офиса прокурора МУС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики Украины.

Так, на встрече с представителем МУС Брендой Голлис стороны обсудили подготовку материалов к иску против РФ.

Как подчеркнул министр, военная агрессия РФ против Украины "беспрецедентна в масштабе разрушений гражданских объектов энергетики и нарушении международного права в мировой истории".

Так, осенью и зимой российские оккупанты целенаправленно обстреливали объекты генерации, подстанции и распределительные сети, используя для своих атак ракеты, дроны и артиллерию.

Кроме того, страна-агрессор также своими действиями в Украине подвергает весь мир ядерной катастрофе, добавил Галущенко.

Он напомнил, что одна из массированных ракетных атак привела к блекауту на атомной электростанции, и "это была реальная угроза повторения сценария Фукусимы и ядерной катастрофы, которая коснулась бы всего человечества".

"Это не что иное, как ядерный терроризм. Россияне делают это сознательно, они нарушают все существующие правила ведения войны, совершают преступления против человечности и человечества. РФ должна за это ответить и понести справедливое наказание. Угроза всему миру будет оставаться, пока ЗАЭС не вернется под управление украинского оператора", - отмечает Галущенко.

Напомним, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что создание Спецтрибунала над РФ поддержали 37 стран.

Также ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.

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Герман ГалущенкоМеждународный уголовный суд