Галущенко пояснив, навіщо окупанти знову знеструмили ЗАЕС

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Можливо, це чергове підвищення ставок росіянами з нагоди візиту Рафаеля Гроссі до Москви. Адже Генеральний директор МАГАТЕ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським зробив заяву, що ЗАЕС - це українська станція", - припустив він.

За його словами, цивілізований світ вже дав чітку оцінку діям Росії, але ядерний терорист продовжує свій шантаж.

І зупинити їх можливо лише жорсткими санкціями, в першу чергу - проти атомної промисловості. А зараз лише професійність українських атомників є запобіжником для можливої ядерної аварії", - додав Галущенко.