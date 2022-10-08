Галущенко пояснив, навіщо окупанти знову знеструмили ЗАЕС

Окупанти, влаштувавши знеструмлення Запорізької АЕС вже втретє, вирішили таким чином знову підвищити ставки.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Можливо, це чергове підвищення ставок росіянами з нагоди візиту Рафаеля Гроссі до Москви. Адже Генеральний директор МАГАТЕ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським зробив заяву, що ЗАЕС - це українська станція", - припустив він.
За його словами, цивілізований світ вже дав чітку оцінку діям Росії, але ядерний терорист продовжує свій шантаж.
І зупинити їх можливо лише жорсткими санкціями, в першу чергу - проти атомної промисловості. А зараз лише професійність українських атомників є запобіжником для можливої ядерної аварії", - додав Галущенко.
Як повідомлялось, внаслідок обстрілів російських окупантів 8 жовтня була пошкоджена остання лінія зв‘язку Запорізької АЕС. Станцію повністю знеструмлено.
Нагадаємо, як розповідав Галущенко раніше, Україна вже кілька разів була за крок від аварії на Запорізькій АЕС через дії російської армії біля українських цивільних ядерних об'єктів.
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