RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Галущенко объяснил, зачем оккупанты снова обесточили ЗАЭС

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты, устроив обесточивание Запорожской АЭС уже в третий раз, решили таким образом снова повысить ставки.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Возможно это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в Москву. Ведь Генеральный директор МАГАТЭ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление, что ЗАЭС - это украинская станция", - предположил он.

По его словам, цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям России, но ядерный террорист продолжает свой шантаж.

"И остановить их можно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", - добавил Галущенко.

Как сообщалось, в результате обстрелов российских оккупантов 8 октября была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС. Станция полностью обесточена.

Напомним, как рассказывал Галущенко ранее, Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС