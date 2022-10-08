Галущенко объяснил, зачем оккупанты снова обесточили ЗАЭС

Оккупанты, устроив обесточивание Запорожской АЭС уже в третий раз, решили таким образом снова повысить ставки.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Возможно это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в Москву. Ведь Генеральный директор МАГАТЭ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление, что ЗАЭС - это украинская станция", - предположил он.
По его словам, цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям России, но ядерный террорист продолжает свой шантаж.
"И остановить их можно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", - добавил Галущенко.
Как сообщалось, в результате обстрелов российских оккупантов 8 октября была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС. Станция полностью обесточена.
Напомним, как рассказывал Галущенко ранее, Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.
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