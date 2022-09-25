Україна кілька разів була за крок від аварії на ЗАЕС через дії армії РФ, - Галущенко

Україна вже кілька разів була за крок від аварії на Запорізькій АЕС через дії російської армії біля українських цивільних ядерних об'єктів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об'єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС", - наголосив Галущенко.

За його словами, світ має перестати відчувати долю та стійкість українських ядерних технологій до збройної агресії РФ та розробити дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на попередження атак на об'єкти мирної атомної енергетики.

"Росія не відмовлятиметься від будь-яких коштів, щоб зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця у наглядових радах своїх компаній, а сьогодні – безпідставно його перекриває та провокує 10-кратне зростання цін, а завтра – починає війну проти мирної країни, яка не піддалася енергетичному шантажу. Україна – яскраве підтвердження цього", - зазначив міністр.