ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Галущенко пояснив, навіщо окупанти знову знеструмили ЗАЕС

Новость на русском →
Запоріжжя, Субота 08 жовтня 2022 11:07
Галущенко пояснив, навіщо окупанти знову знеструмили ЗАЕС Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти, влаштувавши знеструмлення Запорізької АЕС вже втретє, вирішили таким чином знову підвищити ставки.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Можливо, це чергове підвищення ставок росіянами з нагоди візиту Рафаеля Гроссі до Москви. Адже Генеральний директор МАГАТЕ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським зробив заяву, що ЗАЕС - це українська станція", - припустив він.

За його словами, цивілізований світ вже дав чітку оцінку діям Росії, але ядерний терорист продовжує свій шантаж.

І зупинити їх можливо лише жорсткими санкціями, в першу чергу - проти атомної промисловості. А зараз лише професійність українських атомників є запобіжником для можливої ядерної аварії", - додав Галущенко.

Як повідомлялось, внаслідок обстрілів російських окупантів 8 жовтня була пошкоджена остання лінія зв‘язку Запорізької АЕС. Станцію повністю знеструмлено.

Нагадаємо, як розповідав Галущенко раніше, Україна вже кілька разів була за крок від аварії на Запорізькій АЕС через дії російської армії біля українських цивільних ядерних об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС
NEWS
Вибух і обвал на Кримському мосту: що відомо на цей момент
Вибух і обвал на Кримському мосту: що відомо на цей момент
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході