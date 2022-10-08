Галущенко объяснил, зачем оккупанты снова обесточили ЗАЭС

Оккупанты, устроив обесточивание Запорожской АЭС уже в третий раз, решили таким образом снова повысить ставки.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Возможно это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в Москву. Ведь Генеральный директор МАГАТЭ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление, что ЗАЭС - это украинская станция", - предположил он.

По его словам, цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям России, но ядерный террорист продолжает свой шантаж.

"И остановить их можно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", - добавил Галущенко.