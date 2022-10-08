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Галущенко объяснил, зачем оккупанты снова обесточили ЗАЭС

Новина українською →
Запорожье , Суббота 08 октября 2022 11:07
Галущенко объяснил, зачем оккупанты снова обесточили ЗАЭС Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты, устроив обесточивание Запорожской АЭС уже в третий раз, решили таким образом снова повысить ставки.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Возможно это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в Москву. Ведь Генеральный директор МАГАТЭ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление, что ЗАЭС - это украинская станция", - предположил он.

По его словам, цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям России, но ядерный террорист продолжает свой шантаж.

"И остановить их можно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", - добавил Галущенко.

Как сообщалось, в результате обстрелов российских оккупантов 8 октября была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС. Станция полностью обесточена.

Напомним, как рассказывал Галущенко ранее, Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.

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