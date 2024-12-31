Галущенко оцінив, чи можуть погрози Фіцо щодо експорту електроенергії втілитися в реальність
Словаччина навряд чи припинить експорт електроенергії в Україну. Така відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію малоймовірна.
Як передає РБК-Україна, про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Politico.
"Я не думаю, що вони підуть на це", - зазначив Галущенко, коментуючи погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити експорт електроенергії в Україну.
Глава Міненерго звернув увагу, що такий крок абсолютно суперечить правилам Євросоюзу. Тому українська влада вже звернулася до Єврокомісії з проханням почати офіційні консультації з цього питання.
Галущенко також уточнив, що Україна зможе замінити словацьку електроенергію збільшенням обсягів імпорту з Румунії та Польщі. Зокрема, Варшава вже запропонувала Києву свою допомогу.
"Якщо мета - змусити Україну страждати, то в цій ситуації це не спрацює", - підкреслив міністр енергетики.
Галущенко звернув увагу, що якщо Словаччина припинить експорт електроенергії, це призведе до втрати "сотень мільйонів доларів на рік".
"Ми говоримо не про якесь безкоштовне надання електроенергії - ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо", - наголосив міністр.
Також, за його словами, Братислава втратить доступ до потенційно дешевих українських поставок електроенергії в майбутньому.
Погрози Фіцо
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав погрожувати, що його країна може припинити експорт електроенергії в Україну у відповідь на рішення Києва не продовжувати транзит російського газу через українську територію.
Після цього Міністерство закордонних справ України звернулося до Єврокомісії із закликом відреагувати на шантаж глави словацького уряду.
Президент України Володимир Зеленський припустив, що Фіцо вдався до погроз Україні, оскільки отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна.
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