Галущенко оценил, могут ли угрозы Фицо по экспорту электроэнергии воплотиться в реальность

Словакия вряд ли прекратит экспорт электроэнергии в Украину. Такой ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию маловероятен.

Как передает РБК-Украина , об этом министр энергетики Украины заявил в интервью Politico .

"Я не думаю, что они пойдут на это", - отметил Галущенко, комментируя угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить экспорт электроэнергии в Украину.

Глава Минэнерго обратил внимание, что такой шаг абсолютно противоречит правилам Евросоюза. Поэтому украинские власти уже обратились к Еврокомиссии с просьбой начать официальные консультации по этому вопросу.

Галущенко также уточнил, что Украина сможет заменить словацкую электроэнергию увеличением объемов импорта из Румынии и Польши. В частности, Варшава уже предложила Киеву свою помощь.

"Если цель - заставить Украину страдать, то в данной ситуации это не сработает", - подчеркнул министр энергетики.

Галущенко обратил внимание, что если Словакия прекратит экспорт электроэнергии, это приведет к потере "сотен миллионов долларов в год".

"Мы говорим не о каком-то бесплатном предоставлении электроэнергии - мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим", - подчеркнул министр.

Также, по его словам, Братислава потеряет доступ к потенциально дешевым украинским поставкам электроэнергии в будущем.