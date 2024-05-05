UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Галущенко назвав можливі причини масованих ударів РФ по енергетиці України в теплу пору

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники поновили свої масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України у теплу пору року, а не в умовний опалювальний сезон. Зміна такої тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії", - припустив чиновник.

Крім того, додав він, можлива маса інших факторів. Серед них спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів держав (саміт миру), що планується у Швейцарії.

"Можливо - саміт миру. Це те, що ми стабільно рухаємося вперед. Я думаю, що це є однією з причин цього", - озвучив думку Галущенко.

Крім того, говорячи про допомогу з боку країн-партнерів по відновленні постраждалих енергооб'єктів через російські обстріли, міністр зазначив, що обладнання для їх ремонту від європейських країн вже в дорозі.

"Литва вже багато зробила, і зараз в процесі. Але не тільки Литва - майже всі наші сусідні країни (допомагають Україні), також Німеччина", - сказав чиновник.

Глава Міненерго додав, що українська сторона нині комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Галущенко розповів, що уникати блекаутів в Україні нині дуже допомагають відновлювальні джерела енергетики.

Також перед тим повідомлялося, що Литва передасть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури, а також допоможе відновити ТЕС, які постраждали від атак РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герман ГалущенкоРакетна атака