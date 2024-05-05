Галущенко назвал возможные причины ударов РФ по энергетике Украины в теплое время
Российские захватчики возобновили свои массированные воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в теплое время года, а не в условный отопительный сезон. Изменение такой тактики может быть связано, в частности, с экономической и политической ситуациями.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Ми - Україна".
"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, что, во-первых, это то, что экономика показала рост за последний год стабильных поставок электроэнергии", - предположил чиновник.
Кроме того, добавил он, возможна масса других факторов. Среди них попытки Кремля сорвать проведение первой встречи по украинской формуле мира на уровне лидеров государств (саммит мира), которая планируется в Швейцарии.
"Возможно - саммит мира. Это то, что мы стабильно двигаемся вперед. Я думаю, что это одна из причин этого", - озвучил мнение Галущенко.
Кроме того, говоря о помощи со стороны стран-партнеров по восстановлению пострадавших энергообъектов из-за российских обстрелов, министр отметил, что оборудование для их ремонта от европейских стран уже в пути.
"Литва уже многое сделала, и сейчас в процессе. Но не только Литва - почти все наши соседние страны (помогают Украине), также Германия", - сказал чиновник.
Глава Минэнерго добавил, что украинская сторона сейчас коммуницирует со всеми странами, которые могут немедленно передать необходимое для проведения ремонта оборудование.
Напомним, ранее министр энергетики Галущенко рассказал, что избегать блэкаутов в Украине сейчас очень помогают возобновляемые источники энергетики.
Также перед тем сообщалось, что Литва передаст Украине оборудование для восстановления энергоинфраструктуры, а также поможет восстановить ТЭС, пострадавшие от атак РФ.
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