Галущенко назвал возможные причины ударов РФ по энергетике Украины в теплое время

Российские захватчики возобновили свои массированные воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в теплое время года, а не в условный отопительный сезон. Изменение такой тактики может быть связано, в частности, с экономической и политической ситуациями.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир " Ми - Україна ".

"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, что, во-первых, это то, что экономика показала рост за последний год стабильных поставок электроэнергии", - предположил чиновник.

Кроме того, добавил он, возможна масса других факторов. Среди них попытки Кремля сорвать проведение первой встречи по украинской формуле мира на уровне лидеров государств (саммит мира), которая планируется в Швейцарии.

"Возможно - саммит мира. Это то, что мы стабильно двигаемся вперед. Я думаю, что это одна из причин этого", - озвучил мнение Галущенко.

Кроме того, говоря о помощи со стороны стран-партнеров по восстановлению пострадавших энергообъектов из-за российских обстрелов, министр отметил, что оборудование для их ремонта от европейских стран уже в пути.

"Литва уже многое сделала, и сейчас в процессе. Но не только Литва - почти все наши соседние страны (помогают Украине), также Германия", - сказал чиновник.

Глава Минэнерго добавил, что украинская сторона сейчас коммуницирует со всеми странами, которые могут немедленно передать необходимое для проведения ремонта оборудование.