Галущенко може повернутись до СІЗО: САП вимагає арештувати 150 млн грн застави

За версією слідства, 150 мільйонів гривень, які внесли за експосадовця як заставу, були отримані злочинним шляхом. Прокурори вважають, що внесення цієї суми використали як спосіб легалізації брудних коштів.

Через це САП звернулася до суду з клопотанням не лише про арешт грошей, а й про їх передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За словами Клименка, задоволення клопотання прокурорів судом матиме прямі юридичні наслідки для запобіжного заходу підозрюваного.

"Якщо суд задовольнить це клопотання, то ці кошти мають бути переказані на рахунок АРМА і вважатиметься, що цей ексміністр енергетики не вніс заставу", - пояснив очільник САП.

Він додав що в такому разі Галущенка знову можуть відправити до СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП розкрили деталі спецоперації "Форест Гамп", спрямованої на викриття високорівневої корупції. Антикорупційні органи заявили про викриття групи осіб, яка організувала легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою. Через низку рахунків підконтрольних компаній ці кошти намагалися ввести в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".