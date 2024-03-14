Галущенко у Конгресі США: "Росатом" бере пряму участь в агресії РФ, потрібні санкції

У Конгресі США пройшли слухання, присвячені санкціям проти "Росатому". Міністр енергетики України Герман Галущенко представив конгресменам докази безпосередньої участі російської компанії у збройній агресії РФ проти України і закликав до введення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Галущенко поінформував американських законодавців про цілеспрямовані зусилля "Росатому" щодо маніпулювання своїм домінуючим становищем внаслідок залежності країн від російських атомних технологій.
Конгресменам також було надано інформацію про зловживання компанією своїм впливом, у тому числі з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Галущенко наголосив на безпосередній участі "Росатому" у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії РФ проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.
У Конгресі обговорили можливість запровадження санкцій проти "Росатому", а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками і партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.
Конгресмени дійшли згоди, що США, союзники та партнери повинні мати "спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання у сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав", повідомили у Міненерго.
Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.
Міненерго давно наполягає, що Захід має запровадити санкції проти "Росатому" і припинити використовувати ядерні технології країни-агресора.
У квітні 2023 року США дійшли висновку, що росіяни отримали доступ до секретної інформації на ЗАЕС.
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