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Галущенко в Конгрессе США: "Росатом" прямо участвует в агрессии РФ, нужны санкции

Фото: Министр энергетики Герман Галущенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Конгрессе США прошли слушания, посвященные санкциям против "Росатома". Министр энергетики Украины Герман Галущенко предоставил конгрессменам доказательства непосредственного участия российской компании в вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к введению санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Галущенко проинформировал американских законодателей о целенаправленных усилиях "Росатома" по манипулированию своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий.

Конгрессменам также была предоставлена информация о злоупотреблении компанией своим влиянием, в том числе с целью уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

Галущенко отметил непосредственное участие "Росатома" в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии РФ против Украины. В том числе относительно непосредственного участия его сотрудников в захвате Чернобыльской и Запорожской АЭС.

В Конгрессе обсудили возможность введения санкций против "Росатома", а также шаги, предпринятые США, их союзниками и партнерами, чтобы создать возможности для устранения российского влияния и подрывной деятельности в области гражданской атомной энергетики.

Конгрессмены пришли к согласию, что США, союзники и партнеры должны иметь "специальную стратегию, чтобы обеспечить бизнес-уверенность, расширить и диверсифицировать цепи поставок в сфере гражданской ядерной энергии и противодействовать деструктивным действиям России, Ирана и других враждебных государств", сообщили в Минэнерго.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли .

Минэнерго давно настаивает, что Запад должен ввести санкции против "Росатома" и прекратить использовать ядерные технологии страны-агрессора.

В апреле 2023 года США пришли к выводу, что россияне получили доступ к секретной информации на ЗАЭС.

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МинэнергоРосатомГерман ГалущенкоКонгресс США