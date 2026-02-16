Галущенко був у суді, але не через запобіжний захід: всі подробиці

Яке питання розглядав ВАКС

Як повідомили в суді, Галущенко подав скаргу щодо нібито незаконного затримання. Розгляд скарги призначили на сьогодні, 16 лютого. Тож, як стало відомо з трансляції "Суспільного", колишній міністр близько 19-ї години з'явився в залі суду.

Ексміністр Галущенко у залі суду (кадр трансляції "Суспільного")

Вже близько 19:20 стало відомо, що суд частково задовольнив скаргу Галущенка, однак він залишиться під вартою.

Коли оберуть запобіжний захід Галушенку

Наразі, як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще не надсилала до суду клопотання про запобіжний захід ексміністру.

Однак, згідно Кримінальним процесуальним кодексом, на обрання запобіжного заходу підозрюваному дається 72 години з моменту затримання.

Оновлено 19:50. Суддя постановив визначити час фактичного затримання Галущека 15 лютого 2026 року о 06:00. Тобто запобіжний захід мають обрати до 18 лютого, 06:00.