"Галатасарай" – "Динамо": де і коли дивитися матч Ліги Європи

Поєдинок "Галатасарай" – "Динамо" відбудеться 21 січня в турецькому Стамбулі. Гру прийме арена "Алі Самі Єн". Старт зустрічі призначений на 17:30 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки загального раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO.

Коментуватимуть гру "Галатасарай" - "Динамо" Віталій Волочай та Віталій Похвала.

О 16:50 онлайн-сервіс розпочне передматчеву студію. У гості до ведучих Олександри Кучеренко та Володимира Кобелькова завітають футбольний блогер та комік Олег Маслюк і екс-гравець збірної України Олександр Головко.

Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший" з передплатою "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність". На медіасервісі також можна буде подивитися гру киян з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

"Динамо" в Лізі Європи-2024/25

Шести поразок в шести матчах в основному етапі турніру зазнала команда Олександра Шовковського. "Біло-сині" спершу покращували результати, пропускаючи щоразу на м'яч менше: три – від римського "Лаціо", два – від німецького "Хоффенхайма", а потім один – від "Роми".

Проте, в 4-му турі "Динамо" зазнало дошкульної поразки в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Владислав Дубінчак за фол фактично за межами поля.

У 5-му турі, кияни нарешті спромоглися забити перший гол. М'яч у ворота чеської "Вікторії" відправив Владислав Кабаєв. Втім, це не врятувало "Динамо" від чергової поразки (1:2). А програвши в рамках 6-го туру на виїзді іспанському "Реал Сосьєдаду" (0:3), "біло-сині" втратили навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубку.

Перед двома заключними турами "Динамо" з нулем у графі "очки" посідає останнє, 36-те місце у загальній таблиці турніру. Після матчу з "Галатасараєм" кияни проведуть номінально домашній матч у Гамбурзі проти латвійського РФШ (30 січня).