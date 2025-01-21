"Галатасарай" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Поединок "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января в турецком Стамбуле. Игру примет арена "Али Сами Ен". Старт встречи назначен на 17:30 по киевскому времени.

Матчи "бело-синих" в Лиге Европы в цифровом вещании T2 транслировать не будут. Зато все поединки общего раунда второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнира - платформа MEGOGO.

Комментировать игру "Галатасарай" - "Динамо" будут Виталий Волочай и Виталий Похвала.

В 16:50 онлайн-сервис начнет предматчевую студию. В гости к ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову придут футбольный блогер и комик Олег Маслюк и экс-игрок сборной Украины Александр Головко.

Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый" с подпиской "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру киевлян с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

"Динамо" в Лиге Европы-2024/25

Шесть поражений в шести матчах в основном этапе турнира потерпела команда Александра Шовковского. "Бело-синие" сначала улучшали результаты, пропуская каждый раз на мяч меньше: три - от римского "Лацио", два - от немецкого "Хоффенхайма", а затем один - от "Ромы".

Однако, в 4-м туре "Динамо" потерпело чувствительное поражение в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Владислав Дубинчак за фол фактически за пределами поля.

В 5-м туре, киевляне наконец смогли забить первый гол. Мяч в ворота чешской "Виктории" отправил Владислав Кабаев. Впрочем, это не спасло "Динамо" от очередного поражения (1:2). А проиграв в рамках 6-го тура на выезде испанскому "Реал Сосьедаду" (0:3), "бело-синие" потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубке.

Перед двумя заключительными турами "Динамо" с нулем в графе "очки" занимает последнее, 36-е место в общей таблице турнира. После матча с "Галатасараем" киевляне проведут номинально домашний матч в Гамбурге против латвийского РФШ (30 января).