"Галатасарай" – "Динамо". Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги Європи

Поєдинок "Галатасарай" – "Динамо" відбудеться 21 січня в турецькому Стамбулі. Гру прийме арена "Алі Самі Єн". Старт зустрічі призначений на 17:30 за київським часом.

Для підопічних Олександра Шовковського це буде перший офіційний поєдинок у 2025 році. Команда поки що проводила лише контрольні зустрічі на зборах у Туреччині. Кияни зіграли п'ять спарингів. Поступилися німецькому "Магдебургу" (1:3), потім здолали румунський ФКСБ (2:1), зіграли внічию з польським "Відзевом" (1:1). А у заключний день перемогли словенський "Марібор" (2:0) та болгарський ЦСКА 1948 (4:1).

"Динамо" підходить до поєдинку не в оптимальному складі. Як повідомив напередодні головний тренер Олександр Шовковський, проти турок не зіграють опорний півзахисник Володимир Бражко та центрбек Денис Попов. В обох футболістів проблеми зі здоров'ям.

"Галатасарай" у минулі вихідні зіграв у рамках турецької Суперліги в гостях з аутсайдером "Хатайспором". Матч завершився внічию – 1:1. Незважаючи на незаплановану втрату залікових балів, підопічні 51-річного тренера Окана Бурука продовжують впевнено лідирувати в національному чемпіонаті, маючи 9-очковий відрив від найближчого переслідувача – "Фенербахче". У Суперлізі "Галатасарай" не програв жодного матчу: 16 перемог та 3 нічиї. Команда має найкращу атаку у внутрішній першості – забили 52 м'ячі в 19 матчах. У середньому це – майже три за гру.

Без поразок йде турецька команда й в основному раунді Ліги Європи. Вона тричі перемогла й стільки ж разів зіграла внічию. Стамбульці, маючи в активі 12 балів, посідають у таблиці 6-те місце.

"Динамо" й "Галатасарай" ще ніколи не зустрічались в офіційних матчах. Була лише товариська гра у квітні 2022-го. Тоді "біло-сині" завдяки голам Буяльського, Бесєдіна та Циганкова виявилися сильнішими – 3:1.

Раніше київська команда зустрічалася в євротурнірах з чотирьома представниками Туреччини – "Бешикташем", "Бурсаспором", "Фенербахче" та "Трабзонспором". Загальна статистика на користь українського клубу: 12 перемог, 5 нічиїх та 3 поразки. Різниця м'ячів – 38:12.

У "Галатасарая" навпаки досвід зустрічей з українськими командами негативний. Стамбульці в євротурнірах грали проти львівських "Карпат" та харківського "Металіста". У трьох матчах – жодної перемоги, дві нічиї та одна поразка. Різниця м'ячів – 3:4.

Прогнози букмекерів

У майбутній зустрічі букмекери явним фаворитом називають турецьку команду. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу "Галатасарая" приймає з коефіцієнтом 1,20, на нічию – 7,00, а на виграш "Динамо" – 13,00.

Українці з Favbet також абсолютну перевагу віддають колективу зі Стамбула. Коефіцієнт на перемогу господарів поля становить 1,23 бала. Натомість успіх "Динамо" оцінюється в 12,50. Ціна нічиєї – 6,80.

Прогноз РБК-Україна

Важко робити прогноз на поєдинок, у якому одній з команд вже нічого не потрібно. Що б не казали про престиж, честь клубу і таке інше, Олександру Шовковському зараз важливіше підійти без травм до другої половини УПЛ. Тому ризикувати він не буде. Більш того, заключні два поєдинки ЛЄ – хороша можливість для перевірки гравців та експериментів зі складом в умовах, наближених до бойових.

Чи скористається цим "Галатасарай"? Команда, звичайно, гратиме на перемогу. Але влаштовувати якісь рекордні розгроми навряд чи стане. Хоча трибуни безумовно вимагатимуть йти вперед та забивати побільше.

У турків результативна атака. Але не дуже надійна оборона: вони пропускають вже в 10-ти матчах поспіль. Сподіваємося, що "Динамо" не порушить цієї традиції та теж відзначиться у воротах суперника. А більшого вимагати від киян не будемо.