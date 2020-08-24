На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек

Погибли двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка
Пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на Гаити. Погибли двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка.
Об этом сообщает министерство коммуникаций республики.
В регионе объявлен "красный" уровень погодной опасности, организованы временные укрытия для нуждающихся и раздача масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ведется восстановление инфраструктуры и дорог, пострадавших от удара шторма.
Отметим, что тропический шторм, получивший имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Согласно последним данным, шторм движется к Кубе.
Напомним, в июле у берегов Багамских островов тропический шторм Исаиас перерос в ураган.
Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения этого урагана.
В начале августа ураган Исаиас достиг США.
Также сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.