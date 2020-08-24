На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять чоловік

П'ятеро людей загинули в результаті тропічного шторму "Лаура", що обрушився на Гаїті. Загинули двоє чоловіків, дві жінки і 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє міністерство комунікацій республіки.

У регіоні оголошено "червоний" рівень погодної небезпеки, організовані тимчасові укриття для нужденних і роздача масок для запобігання поширенню коронавирусной інфекції. Ведеться відновлення інфраструктури та доріг, які постраждали від удару шторму.

Відзначимо, що тропічний шторм, який отримав ім'я "Лаура", сформувався в північній частині Атлантичного океану і рухається в західному напрямку, повідомив Національний центр США по стеженню за ураганами (NHC). Згідно з останніми даними, шторм рухається до Куби.

Нагадаємо, в липні біля берегів Багамських островів тропічний шторм Ісаіас переріс в ураган.

Влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення цього урагану.

На початку серпня ураган Ісаіас досяг США.

Також повідомлялося, що в Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими без вести.