На Гаити задержали предполагаемых убийц президента
Один из министров правительства сообщил о задержании предполагаемых убийц президента Гаити. Они находятся под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News Agency.
"Предполагаемые убийцы президента Гаити под стражей, говорит министр правительства", - пишет агентство.
Кроме того отмечается, что согласно данным полиции, четверо "наемников" убиты и двое арестованы после убийства президента Гаити.
О задержании подозреваемых в убийстве президента также сообщил министр коммуникаций Гаити Франц Экзантус.
В столице страны Порт-о-Пренс полиция проводит спецоперацию.
Напомним, что президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.
Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.
Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.