На Гаїті затримали ймовірних вбивць президента

Один із міністрів уряду повідомив про затримання ймовірних вбивць президента Гаїті. Вони перебувають під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News Agency.

"Ймовірні вбивці президента Гаїті під вартою, говорить міністр уряду", - пише агентство.

Крім того зазначається, що згідно з даними поліції, четверо "найманців" вбито та двоє заарештовано після вбивства президента Гаїті.

Про затримання підозрюваних у вбивстві президента також повідомив міністр комунікацій Гаїті Франц Екзантус.

В столиці кріїни Порт-о-Пренс поліція проводить спецоперацію.