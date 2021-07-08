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На Гаїті затримали ймовірних вбивць президента

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Четвер 08 липня 2021 08:11
На Гаїті затримали ймовірних вбивць президента Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Один із міністрів уряду повідомив про затримання ймовірних вбивць президента Гаїті. Вони перебувають під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News Agency.

"Ймовірні вбивці президента Гаїті під вартою, говорить міністр уряду", - пише агентство.

Крім того зазначається, що згідно з даними поліції, четверо "найманців" вбито та двоє заарештовано після вбивства президента Гаїті.

Про затримання підозрюваних у вбивстві президента також повідомив міністр комунікацій Гаїті Франц Екзантус.

В столиці кріїни Порт-о-Пренс поліція проводить спецоперацію.

Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.

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