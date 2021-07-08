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На Гаїті затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента

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Гаїті, Четвер 08 липня 2021 19:35
На Гаїті затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На Гаїті правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Мойза. Влада допускає, що ще кілька вбивць можуть перебувати на волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Haiti24.

"Національна поліція Гаїті заарештувала цього четверга ще двох членів угруповання, які вбили Жовенеля Мойса. Таким чином, число заарештованих чоловіків досягло восьми осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.

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