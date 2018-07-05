Гадания на Ивана Купала: как узнать свою судьбу

Гадания на Ивана Купала в домашних условиях, чтобы узнать о будущем, судьбе, любимом человеке, удаче

Гадания на Ивана Купала считаются одними из самых правдивых. В сочетании с самобытными традициями праздника купальские гадания превратились в красивый и загадочный ритуал. Многие из способов ворожить очень просты в исполнении, поэтому и пользуются популярностью в наши дни.

Styler предлагает подборку старинных гаданий на Ивана Купала 2018. Проверенные многими поколениями, эти гадания могут рассказать о возлюбленном и чего стоит ждать в будущем.

Ивана Купала: гадания на любовь

Чтобы увидеть облик суженого в Купальскую ночь, дома можно погадать с помощью кольца и воды. Сначала необходимо зажечь свечи в комнате и дождаться полуночи. Как только часы пробьют 12, в стакан с водой нужно опустить обручальное колечко и всматриваться в середину. По легенде, на воде должен появиться образ возлюбленного.

Еще одно романтичное гадание на Ивана Купала является наиболее известным и любимым у славянских девушек.

Фото: Купальские гадания на любовь с венком (pixabay.com/maxmann)

В праздничный вечер подруги собирались вместе и плели венки. В букет обязательно включали листья лопуха, любисток, медвежье ушко, цветки иван-да-марьи, иначе гадание не было правдивым. Когда венки были готовы, с ними отправлялись к водоему, чтобы пустить по воде с зажженной свечой.

Если свечка быстро затухает - вскоре и любовь погаснет.

Венок со свечой уплывает быстро - желаемое исполнится, и любимый не промедлит с предложением руки и сердца.

Если венок пристает к берегу или тонет - к несчастью. Свадьбу в скором времени ждать не стоит.

Фото: С помощью растений в праздник Ивана Купала можно узнать о будущем (pixabay.com/marusya21111999)

Праздник Ивана Купала воспевает природу, поэтому во многих гаданиях используются цветы, травы, деревья. Так, еще один способ ворожить на любовь - на корне растений. В полночь нужно облачиться в белое платье, выйти во двор и выдернуть из земли первый попавшийся цветок или травинку.

Длинный корень растения говорит о том, что суженый будет статным и высоким.

Закрученный корень - скрытный и лживый человек будет набиваться в женихи.

Мягкий корень - возлюбленный будет спокойным и уступчивым.

Много земли вокруг корешка предрекает богатого жениха.

Гадания в ночь Ивана Купала на будущее и желание

Узнать, что ждет впереди и исполнится ли задуманное, поможет букет полевых цветов. Перед сном необходимо положить под подушку небольшой пучок растений из букета, загадав при этом заветное желание. Утром следует посчитать количество веточек – если их набралось 12, значит мечта вскоре осуществится.

К празднику Купала уже созревают персики. Поворожить можно и на этом фрукте. Кушая персик нужно загадать желание, а потом посмотреть на косточку. Если в узоре будет ровная линия, заветная мечта вскоре сбудется.

Фото: На Купала гадают по персиковой косточке (pixabay.com/Couleur)

В ночь на Ивана Купала может присниться вещий сон, который расскажет о будущем. Для этого под подушку нужно положить полевые растения. Это должно быть 7 разных цветков, и среди них обязательно - папоротник и чертополох.

Купальский обряд на достаток и удачу

Праздничный ритуал с водой на Купала может принести семейное благополучие и благосостояние. Для этого вечером нужно набрать воды из любого открытого водоема. В емкость с купальской водой поместить серебрянные монетки и оставить до утра. После чего такие монетки следует носить в кошельке и положить в потайное место в доме.

Гадание на здоровье в ночь на Ивана Купала

Чтобы узнать, будут ли близкие здоровыми, необходимо провести гадание с веточкой толокнянки. Каждому члену семьи нужно раздать по ветке. Чья быстро завянет, у того будут проблемы со здоровьем, а у кого веточка долго будет оставаться зеленой, болезни не потревожат весь год.

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