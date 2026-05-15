Гаага стане місцем роботи спецтрибуналу для Росії, - Сибіга

Гаагу визначено місцем роботи трибуналу

За словами Сибіги, нідерландська сторона офіційно підтвердила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України базуватиметься саме в Гаазі.

Це рішення закріплює подальше інституційне оформлення майбутнього органу міжнародного правосуддя.

Міністр наголосив, що таким чином процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.

"Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем розміщення трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також свідчить про те, що створення трибуналу - це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм, і неминуче винні будуть притягнуті до відповідальності за злочин агресії", - зазначив Сибіга.

Міжнародна підтримка ініціативи

Як зазначив глава МЗС України в ефірі телемарафону, затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу.

За його словами, до ініціативи вже долучилися 37 учасників із різних країн світу, що представляють три континенти.

Розширення участі країн

Андрій Сибіга підкреслив, що географія країн-учасниць продовжує розширюватися. Україна очікує подальшого приєднання нових партнерів до процесу формування міжнародного механізму притягнення до відповідальності за злочин агресії.