Гаага має стати Нюрнбергом для Путіна, - Порошенко
Гаага має стати Нюрнберзьким процесом для російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка в інтервʼю "Прямому".
На його думку, ордер на арешт Путіна - сигнал, що очільник кремля має відповісти за злочини проти України.
"Для чого виписали ордер на його арешт? Для того, щоб його судити. Щоб він відповів за ті злочини, які він скоїв під час збройної агресії проти нашої держави. І там не лише той геноцид, який коїться проти України від Маріуполя до Бучі, від Ворзеля до Ізюму. А злочин, який здійснюється стосовно українських полонених, злочини щодо українських дітей, які вивозяться з території України без будь-якої згоди батьків", - заявив Порошенко.
Політик переконаний: це не просто символічний акт. Цей крок робить неможливими зустрічі з Путіним, бо він максимально токсичний. Він - військовий злочинець, і будь-які переговори з ним є підтримка злочину, є підтримка агресора.
"Але наша мета - перемогти, викинути русню з кожного клаптика української землі. І наша мета, щоб путін в Гаазі опинився за ґратами, щоб він відповів і щоб весь світ побачив, що це зло буде покарано. путін дуже любив посилатися на досвід Нюрнберга - от Гаага має стати Нюрнбергом для Путіна", - резюмує Порошенко.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.
Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.
Крім того, раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.
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