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В ООН завтра розглянуть проект резолюції про мілітаризацію Чорного і Азовського морів

Новини » Політика    16.12.2018 - 18:14
В ООН завтра розглянуть проект резолюції про мілітаризацію Чорного і Азовського морів
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ГА ООН має відбутися голосування по українському проекту резолюції

Президент України Петро Порошенко заявив, що в понеділок, 17 грудня, в Генеральній асамблеї ООН має відбутися голосування по проекту резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів, який раніше внесла Україна. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"17 грудня в Генасамблеї ООН буде розглядатися проект резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів. Україна ініціювала цей процес і зараз вже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції. Сподіваємося, що цей документ буде проголосований", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що нова резолюція про мілітаризацію анексованого Росією Криму містить більш гострі сигнали на адресу Росії, ніж всі попередні.

Ще на початку жовтня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України підготує проект резолюції Генеральної асамблеї ООН по мілітаризації Росією окупованого Криму.

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