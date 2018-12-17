В МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова об "украинском наступлении"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МИД опровергают подготовку Украиной провокаций

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации до конца 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Как отмечается, "очередную ложь" РФ сегодня опровергнут одобрением Резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

"Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем", - говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском дипломатическом ведомстве заявление Лаврова называют очередной информационной операцией и напоминают, что Россия развернула на границах с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30.

"25 ноября 2018 года Москва совершила открытые акты вооруженной агрессии у Керченского пролива и в Черном море. Теперь министр Лавров пугает Украину и международное сообщество "провокациями", ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала", - говорится в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 декабря заявил, что власти Украины якобы планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с анексованим РФ Крымом до конца этого года. По словам главы МИД России, провокация готовится на последнюю декаду декабря.

РБК-Украина сообщало, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов опроверг информацию Лаврова по подготовке провокаций, назвав ее "бредом".