G7 звинуватила Кремль у глобальній дезінформації та впливі через пропаганду RT

У заяві Механізму швидкого реагування (RRM) G7 ідеться про таємну діяльність російського державного ЗМІ RT та Агентства соціального проєктування (SDA). І про те, що Кремль фінансує їх для кампаній із дезінформації та впливу.

"RT і SDA застосовують тактику обману, спрямовану на використання соціальних і політичних проблем для поляризації та ослаблення суспільств, підриву та делегітимації обраних урядів, а також для просування шкідливих інтересів Кремля", - зазначили в G7.

Ці дії російських структур включають відволікання уваги від воєнних злочинів в Україні та гуманітарних криз, спричинених агресивною війною.

"Члени G7 RRM продовжуватимуть проливати світло на цю шкідливу діяльність, яка може включати, але не обмежуватися, ворожими кібердіями, психологічними та інформаційними операціями, а також таємним впливом", - додали у "Великій сімці".