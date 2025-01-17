G7 обвинила Кремль в глобальной дезинформации и влиянии через пропаганду RT

В заявлении Механизма быстрого реагирования (RRM) G7 говорится о тайной деятельности российского государственного СМИ RT и Агентства социального проектирования (SDA). И о том, что Кремль финансирует их для кампаний по дезинформации и влиянию.

"RT и SDA применяют тактику обмана, направленную на использование социальных и политических проблем для поляризации и ослабления обществ, подрыва и делегитимации избранных правительств, а также для продвижения вредоносных интересов Кремля", - отметили в G7.

Эти действия российских структур включают отвлечение внимание от военных преступлений в Украине и гуманитарных кризисов, вызванных агрессивной войной.

"Члены G7 RRM будут продолжать проливать свет на эту вредоносную деятельность, которая может включать, но не ограничиваться, враждебными кибердействиями, психологическими и информационными операциями, а также тайным влиянием", - добавили в "Большой семерке".