G7 заявив про готовність виділити Україні 32 млрд доларів в 2023 році

Аби підкреслити непохитну підтримку Україні, G7 заявив про виділення 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів фінансів G7.
"Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України", - зазначається в документі.
32 млрд доларів бюджетної та економічної підтримки включатимуть:
Зазначається, що Японія також готує додаткову бюджетну підтримку Україні на наступний рік.
"Ці значні зобов'язання, що ґрунтуються на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, проводити найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку. Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення", - додається в спільній заяві.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів.
Також до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку.
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