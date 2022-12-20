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Україна отримала 200 мільйонів євро від Нідерландів

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Україна, Вівторок 20 грудня 2022 19:07
Україна отримала 200 мільйонів євро від Нідерландів Фото: Україна отримала 200 мільйонів євро від Нідерландів (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Повідомляється, що кредит надали на пільгових умовах, зокрема:

  • на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних);
  • остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

У Мінфіні пояснили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував уряду Нідерландів за фінансову допомогу.

"Україна цінує підтримку партнерів. Сьогодні отримали на Адміністративний рахунок у МВФ ще 200 мільйонів євро від уряду Нідерландів. Дякую прем'єр-міністру Марку Рютте за допомогу під час війни. Разом переможемо!", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку.

Також раніше ми писали, що Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) у межах кредитного договору між країнами. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (1,432 млрд доларів США).

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