Україна отримала 200 мільйонів євро від Нідерландів

Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Україна цінує підтримку партнерів. Сьогодні отримали на Адміністративний рахунок у МВФ ще 200 мільйонів євро від уряду Нідерландів. Дякую прем'єр-міністру Марку Рютте за допомогу під час війни. Разом переможемо!", - написав він у Twitter.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував уряду Нідерландів за фінансову допомогу.

У Мінфіні пояснили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Повідомляється, що кредит надали на пільгових умовах, зокрема:

"Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку.

Також раніше ми писали, що Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) у межах кредитного договору між країнами. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (1,432 млрд доларів США).

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