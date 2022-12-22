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G7 заявил о готовности выделить Украине 32 млрд долларов в 2023 году

Фото: G7 заявил о готовности выделить Украине дополнительные 32 млрд долларов в 2023 году (g7germany.de)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы подчеркнуть твердую поддержку Украины, G7 заявил о выделении 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров финансов G7.

"Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", - отмечается в документе.

32 млрд долларов бюджетной и экономической поддержки будут включать:

  • 18 млрд евро от Европейского союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;
  • пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена и который может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;
  • 500 млн долларов в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;
  • 115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии;

Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.

"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенности и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, по бюджетной и экономической поддержке в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничества в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления", - добавляется в совместном заявлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств.

Также в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд. долларов из Целевого фонда Всемирного банка.

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