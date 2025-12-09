UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У G7 заявили про готовність розглянути конфіскацію всіх заморожених активів РФ

Фото: у G7 заявили, що робитимуть усі кроки для підтримки України (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Держави G7 готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів фінансів Групи семи.

"Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України - зокрема й можливого використання всіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, доки Росія не виплатить репарації, - щоб припинити війну й досягти справедливого й тривалого миру в Україні", - ідеться в документі.

Також країни G7 пообіцяли "сприяти спробам української влади впроваджувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією та поліпшення управління державними підприємствами".

У разі провалу мирних переговорів щодо України G7 готові посилити тиск на Росію.

"Ми погодилися, що Україна має залишатися серед пріоритетів Групи семи під час майбутнього головування Франції", - зазначили міністри фінансів.

Як відомо, щодо заморожених активів РФ у Європі та надання Україні репараційного кредиту, Бельгія блокує це рішення. Оскільки саме в цій країні знаходиться найбільша сума росактивів у фінансовому депозитарії Euroclear.

Однак навіть якщо рішення про надання Україні буде заблоковано, ЄС розглядає й інші варіанти фінансової підтримки Києва.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що рішення щодо репараційного кредиту варто очікувати найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяG7