RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных активов РФ

Фото: в G7 заявили, что будут делать все шаги для поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Государства G7 готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров финансов Группы семи.

"Мы и дальше совместно будем работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины - в том числе возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации - чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в документе.

Также страны G7 пообещали "способствовать попыткам украинских властей внедрять реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией и улучшения управления государственными предприятиями".

В случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.

"Мы согласились, что Украина должна оставаться среди приоритетов Группы семи во время предстоящего председательства Франции", - отметили министры финансов.

Как известно, касаемо замороженных активов РФ в Европе и предоставления Украине репарационного кредита, Бельгия блокирует это решение. Поскольку именно в этой стране находится наибольшая сумма росактивов в финансовом депозитарии Euroclear.

Однако даже если решение о предоставлении Украине будет заблокировано, ЕС рассматривает и другие варианты финансовой поддержки Киева.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что решение по репарационному кредиту стоит ожидать в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияG7