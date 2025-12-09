В G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных активов РФ

Государства G7 готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров финансов Группы семи.
"Мы и дальше совместно будем работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины - в том числе возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации - чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в документе.
Также страны G7 пообещали "способствовать попыткам украинских властей внедрять реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией и улучшения управления государственными предприятиями".
В случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.
"Мы согласились, что Украина должна оставаться среди приоритетов Группы семи во время предстоящего председательства Франции", - отметили министры финансов.
Как известно, касаемо замороженных активов РФ в Европе и предоставления Украине репарационного кредита, Бельгия блокирует это решение. Поскольку именно в этой стране находится наибольшая сумма росактивов в финансовом депозитарии Euroclear.
Однако даже если решение о предоставлении Украине будет заблокировано, ЕС рассматривает и другие варианты финансовой поддержки Киева.
Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что решение по репарационному кредиту стоит ожидать в ближайшее время.