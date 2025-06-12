G7 відмовиться від спільного комюніке, щоб не конфліктувати з Трампом, - Bloomberg

Країни-члени G7 ("Велика сімка") відмовляться від спільного комюніке на саміті в Канаді, щоб уникнути конфлікту з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами неназваних джерел, країни G7 не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке, що є визнанням того, що між Штатами й іншими членами "Великої сімки" нібито "існує велика прірва в питаннях України, зміни клімату та інших проблемах".

Замість комюніке лідери G7, ймовірно, опублікують окремі спільні заяви.

Водночас джерела додають, що цей підхід є пріоритетним для Канади, яка прийматиме саміт, оскільки прем'єр-міністр Марк Карні хоче пом'якшити напруженість у відносинах з головою Білого дому та просунути вперед переговори про торгівлю та безпеку.

Як нагадує Bloomberg, комюніке торішнього саміту складалось з 36 сторінок та містило зобов'язання підтримати Україну в конфлікті з Росією, боротися зі зміною клімату та сприяти гендерній рівності. Втім, Трамп змінив політику США з усіх цих питань.

Канада, своєю чергою, бажає уникнути повторення ситуації 2018 року, коли голова Білого дому відмовився від комюніке через кілька годин після його підписання, оскільки його роздратували коментарі колишнього прем'єра Джастіна Трюдо.