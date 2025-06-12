G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом, - Bloomberg

Страны-члены G7 ("Большая семерка") откажутся от совместного коммюнике на саммите в Канаде, чтобы избежать конфликта с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам неназванных источников, страны G7 не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике, что является признанием того, что между Штатами и другими членами "Большой семерки" якобы "существует большая пропасть в вопросах Украины, изменения климата и других проблемах".

Вместо коммюнике лидеры G7, вероятно, опубликуют отдельные совместные заявления.

В то же время источники добавляют, что этот подход является приоритетным для Канады, которая будет принимать саммит, поскольку премьер-министр Марк Карни хочет смягчить напряженность в отношениях с главой Белого дома и продвинуть вперед переговоры о торговле и безопасности.

Как напоминает Bloomberg, коммюнике прошлогоднего саммита состояло из 36 страниц и содержало обязательства поддержать Украину в конфликте с Россией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству. Впрочем, Трамп изменил политику США по всем этим вопросам.

Канада, в свою очередь, желает избежать повторения ситуации 2018 года, когда глава Белого дома отказался от коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии бывшего премьера Джастина Трюдо.