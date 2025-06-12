ua en ru
Чт, 12 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом, - Bloomberg

Четверг 12 июня 2025 15:38
UA EN RU
G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны-члены G7 ("Большая семерка") откажутся от совместного коммюнике на саммите в Канаде, чтобы избежать конфликта с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам неназванных источников, страны G7 не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике, что является признанием того, что между Штатами и другими членами "Большой семерки" якобы "существует большая пропасть в вопросах Украины, изменения климата и других проблемах".

Вместо коммюнике лидеры G7, вероятно, опубликуют отдельные совместные заявления.

В то же время источники добавляют, что этот подход является приоритетным для Канады, которая будет принимать саммит, поскольку премьер-министр Марк Карни хочет смягчить напряженность в отношениях с главой Белого дома и продвинуть вперед переговоры о торговле и безопасности.

Как напоминает Bloomberg, коммюнике прошлогоднего саммита состояло из 36 страниц и содержало обязательства поддержать Украину в конфликте с Россией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству. Впрочем, Трамп изменил политику США по всем этим вопросам.

Канада, в свою очередь, желает избежать повторения ситуации 2018 года, когда глава Белого дома отказался от коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии бывшего премьера Джастина Трюдо.

Саммит G7

Саммит G7 на высшем уровне состоится с 15 по 17 июня в деревне Кананаскис, в провинции Альберта, Канада.

Заседание станет первым для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Карни, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Японии Шигеру Исиба.

В том же числе саммит станет первым для Трампа после 45-го заседания в 2019 году.

Как рассказывал глава Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого, на саммит G7 также приглашен и президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки G7 Дональд Трамп
NEWS
Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы
Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины