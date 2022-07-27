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Коли G7 встановить граничну ціну на російську нафту: Reuters дізналося терміни

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Середа 27 липня 2022 17:00
Коли G7 встановить граничну ціну на російську нафту: Reuters дізналося терміни Фото: названо терміни запровадження граничної ціни на російську нафту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни "Великої сімки" (G7) планують обмежити вартість російської нафти до перших днів грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив неназваний представник G7.

За його словами, ввести обмеження ціни на російську нафту країни "Великої сімки" мають намір до 5 грудня. Це пов'язано з тим, що саме в цей день вступають в силу санкції ЄС, які забороняють морський імпорт нафти з РФ.

"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які вже встановив ЄС. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно", - підкреслив чиновник G7.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за інформацією Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

Також ми писали, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив переговори США, ЄС і Британії щодо обмеження ціни на російську нафту.

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