Коли G7 встановить граничну ціну на російську нафту: Reuters дізналося терміни

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявив неназваний представник G7.

За його словами, ввести обмеження ціни на російську нафту країни "Великої сімки" мають намір до 5 грудня. Це пов'язано з тим, що саме в цей день вступають в силу санкції ЄС, які забороняють морський імпорт нафти з РФ.

"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які вже встановив ЄС. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно", - підкреслив чиновник G7.