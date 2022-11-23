G7 та ЄС обговорюють стелю цін на російську нафту на рівні 65-70 доларів, - Reuters

"Велика сімка" (G7) розглядає обмеження цін на російську морську нафту в діапазоні 65-70 доларів за барель, заявив дипломат Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Посли з 27 країн ЄС обговорюють пропозицію для досягнення спільної позиції до кінця дня.

"Велика сімка" (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада), а також ЄС та Австралія, 5 грудня запровадять цінову стелю на морський експорт російської нафти в рамках санкцій, покликаних покарати Москву за її вторгнення в Україну.

Ідея цінової стелі полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою, якщо вона не буде продана за максимальною ціною, встановленою "Великою сімкою" та її союзниками.

Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії, що займаються торгівлею сирою нафтою, базуються в країнах "Великої сімки", така межа цін ускладнить Москві продаж своєї нафти за вищою ціною. Переважна більшість її нафти перевозиться танкерами, а не трубопроводами.