G7 та ЄС обговорюють стелю цін на російську нафту на рівні 65-70 доларів, - Reuters
"Велика сімка" (G7) розглядає обмеження цін на російську морську нафту в діапазоні 65-70 доларів за барель, заявив дипломат Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Посли з 27 країн ЄС обговорюють пропозицію для досягнення спільної позиції до кінця дня.
"Велика сімка" (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада), а також ЄС та Австралія, 5 грудня запровадять цінову стелю на морський експорт російської нафти в рамках санкцій, покликаних покарати Москву за її вторгнення в Україну.
Ідея цінової стелі полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою, якщо вона не буде продана за максимальною ціною, встановленою "Великою сімкою" та її союзниками.
Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії, що займаються торгівлею сирою нафтою, базуються в країнах "Великої сімки", така межа цін ускладнить Москві продаж своєї нафти за вищою ціною. Переважна більшість її нафти перевозиться танкерами, а не трубопроводами.
Водночас, оскільки собівартість видобутку оцінюється приблизно у 20 доларів за барель, гранична ціна, як і раніше, зробить продаж нафти Росії вигідною, запобігши дефіциту пропозиції на світовому ринку.
Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія 3 листопада домовилися встановити граничну фіксовану ціну на російську нафту наприкінці поточного місяця.
Глава Мінфіну США Джанет Йєллен запропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.