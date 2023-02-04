G7 та Австралія запровадять дві стелі цін на російські нафтопродукти, - Мінфін США

"Для нафтопродуктів ми встановили два рівні цін: один для нафтопродуктів, що торгуються за вищою, ніж сира нафта, ціною, таких як дизельне паливо, або бензин, а інший - для нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою по відношенню до сирої нафти, таких як мазут", - зазначили G7 та Австралія.

Союзники пояснили, що максимальна вартість для нафтопродуктів, які торгуються за вищою ціною, ніж сира нафта, становитиме 100 доларів за барель, а максимальна ціна для нафтопродуктів, що торгуються зі знижкою щодо сирої нафти, становитиме 45 доларів за барель.

"Стеля цін на нафтопродукти буде введена в дію 5 лютого 2023 року або невдовзі після цієї дати. Виняток становить лише продукція, що була завантажена на судна для транспортування до 5 лютого", - вказується у заяві

Водночас країни-члени "Великої сімки" та Австралія підтвердили намір провести у березні огляд рівня стелі цін на російську сиру нафту та готові коригувати її за потреби.