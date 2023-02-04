RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты, - Минфин США

Фото: G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Страны-члены "Большой семерки" вместе с Австралией одобрили решение о введении предельной стоимости на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление союзников, обнародованное на сайте министерства финансов США.

"Для нефтепродуктов мы установили два уровня цен: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой, чем сырая нефть, цене, таких как дизельное топливо, или бензин, а другой - для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут", - отметили G7 и Австралия.

Союзники пояснили, что максимальная стоимость для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а максимальная цена для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по сырой нефти, составит 45 долларов за баррель.

"Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты. Исключение составляет только продукция, загруженная на суда для транспортировки до 5 февраля", - указывается в заявлении

В то же время, страны-члены "Большой семерки" и Австралия подтвердили намерение провести в марте обзор уровня потолка цен на российскую сырую нефть и готовы корректировать ее при необходимости.

Напомним, потолок цен на нефть стоит РФ 172 миллиона долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТАG7Австралия