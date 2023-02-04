G7 та Австралія запровадять дві стелі цін на російські нафтопродукти, - Мінфін США
Країни-члени "Великої сімки" разом із Австралією схвалили рішення щодо запровадження граничної вартості на російські нафтопродукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на спільну заяву союзників, оприлюднену на сайті міністерства фінансів США.
"Для нафтопродуктів ми встановили два рівні цін: один для нафтопродуктів, що торгуються за вищою, ніж сира нафта, ціною, таких як дизельне паливо, або бензин, а інший - для нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою по відношенню до сирої нафти, таких як мазут", - зазначили G7 та Австралія.
Союзники пояснили, що максимальна вартість для нафтопродуктів, які торгуються за вищою ціною, ніж сира нафта, становитиме 100 доларів за барель, а максимальна ціна для нафтопродуктів, що торгуються зі знижкою щодо сирої нафти, становитиме 45 доларів за барель.
"Стеля цін на нафтопродукти буде введена в дію 5 лютого 2023 року або невдовзі після цієї дати. Виняток становить лише продукція, що була завантажена на судна для транспортування до 5 лютого", - вказується у заяві
Водночас країни-члени "Великої сімки" та Австралія підтвердили намір провести у березні огляд рівня стелі цін на російську сиру нафту та готові коригувати її за потреби.
Нагадаємо, стеля цін на нафту коштує РФ 172 мільйони доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 мільйонів доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.
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